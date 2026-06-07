El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en conferencia de prensa, reportaron que dos personeros de una organización política han sido detenidos y que se ha retenido e inhabilitado 90 cédulas de sufragio, las cuales ya están siendo repuestas en dicho local de votación.

“Una incidencia que pasó en Lima Oeste 1 y que hemos reportado, dondedos personeros de una organización política han inhabilitado 90 cédulas de votación.Ya las estamos reponiendo en conjunto con la ONPE para que no haya problemas en el sufragio”, indicó Roberto Burneo en conferencia de prensa donde se dieron detalles de los avances e incidencias reportadas durante la jornada electoral.

El presidente del JNE señaló que ya se están reponiendo con cédulas de contingencia que están en el centro de votación y con otras que están desplegándose.

“Ya se está reponiendo con las cédulas de contingencia que están en el centro de votación y con otras que están desplegándose para que no haya problemas finalmente en el escrutinio. Es un tema muy importante de cómo se reportan los riesgos y cómo actúa el sistema en coordinación y estructuradamente para solucionar este tipo de incidencias”, agregó.

Burneo mencionó además que los personeros que habrían cometido el acto ilícito fueron detenidos por el personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Remarcó que 50 cédulas ya fueron repuestas con material de contingencia dispuesto en el mismo local y que el reto ya está siendo trasladado desde Lurín.

“Esa incidencia ya está reportada, ya se ha tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90.Cincuenta de ellas inmediatamente se han repuesto, entiendo, con material de contingencia y hemos tomado la acción para que se desplieguen desde Lurín, donde hay más cédulas de votación que tenemos de contingencia“, subrayó.

Cabe precisar que el presidente del JNE evitó señalar a qué organización política pertenecían los personeros que fueron detenidos.

"Preferible no señalar por mantener la neutralidad,pero igual está en nuestros reportes, ya lo daremos a conocer públicamente el detalle de los hallazgos y las incidencias, pero en este momento, para garantizar la neutralidad del sistema electoral no lo vamos a decir, pero ya lo vana conocer públicamente“, apuntó.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de sus redes sociales, indicó que las cédulas de votación marcadas fueron reportadas en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de la Molina.

“La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado. La diligencia se realizó en presencia de efectivos de la PNP, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, el JNE, miembros de mesa y un personero”, detallaron.