Resumen

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Las cédulas retenidas ya han sido repuestas en dicho loca de votación. Foto: Ministerio Público.
Las cédulas retenidas ya han sido repuestas en dicho loca de votación. Foto: Ministerio Público.
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en conferencia de prensa, reportaron que dos personeros de una organización política han sido detenidos y que se ha retenido e inhabilitado 90 cédulas de sufragio, las cuales ya están siendo repuestas en dicho local de votación.

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