La asociación civil Transparencia afirmó que a partir de la observación electoral desplegada en todo el país y en las ciudades del extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, no identificó la existencia de irregularidades generalizadas ni situaciones que comprometan la integridad de la jornada electoral.

A través de un comunicado, rechazó cualquier insinuación de fraude o manipulación de resultados porque no se ha hallado evidencia de situaciones que cuestionen la transparencia del proceso electoral.

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“La observación electoral tampoco evidencia situaciones que cuestionen la transparencia del proceso ni la validez de la voluntad ciudadana. Por ello, rechazamos enfáticamente las insinuaciones de fraude o manipulación de los resultados pues carecen de evidencia objetiva”, indicó.

“Las controversias relacionadas con los resultados electorales deben canalizarse a través de los mecanismos institucionales establecidos por ley”, agregó.

Transparencia también enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a expresar su opinión y a manifestarse pacíficamente, pero que las movilizaciones deben desarrollarse dentro de la ley, sin violencia y con pleno respeto a los derechos de los demás.

“Quienes aspiran a gobernar deben ser los primeros en respetar las reglas del juego democrático, las instituciones y la voluntad expresada en las urnas”, sentenció.

A la opinión pública. pic.twitter.com/zwS6acZRTU — Transparencia Perú (@ACTransparencia) June 17, 2026

Como se recuerda, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, sembró dudas sobre el proceso electoral y le propuso a su contendora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), solicitar conjuntamente el recuento de todos los votos, en especial en Lima y el extranjero, donde considera que hubo irregularidades.

“Tiene razón la señora Keiko Fujimori. Nos ha invitado a un diálogo, a un consenso, a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso. Es por ello que, en ese contexto, yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral [...] que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso”, expresó en conferencia de prensa.

Sánchez precisó que su pedido busca, en especial, que se haga un recuento de los votos en lugares donde existan “indicios” de que el proceso electoral no haya llevado con la “transparencia que corresponde”, refiriéndose a la votación en Lima y el extranjero.

“Ellos quieren anular votos nuestros del sur [...] Nosotros estamos incubando irregularidades en Lima y [...] la votación de peruanos en el exterior”, aseveró.