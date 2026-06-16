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Asociación Civil Transparencia emitió un comunicado sobre la segunda vuelta de las elecciones 2026. (Foto: Difusión)
Asociación Civil Transparencia emitió un comunicado sobre la segunda vuelta de las elecciones 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La asociación civil Transparencia afirmó que a partir de la observación electoral desplegada en todo el país y en las ciudades del extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, no identificó la existencia de irregularidades generalizadas ni situaciones que comprometan la integridad de la jornada electoral.

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