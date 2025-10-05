Fernando Vivas
Fernando Vivas

No quisiera estar en sus pellejos. Han dudado hasta de sus ancestros, se han trompeado con la almohada, han recibido miradas heladas de parejas e hijos, han hecho cálculos financieros ad nauseam; pero quieren ser presidentes o congresistas. El plazo de renuncia a sus cargos públicos para que su nombre figure en la cédula/sábana de las elecciones generales, se cerrará el próximo lunes 13 de octubre y quedarán a expensas de nuestros (malos) humores. (El plazo de renuncia para participar en las elecciones regionales y municipales se cierra alrededor del 4 de abril del 2026, según el cronograma aún no aprobado por el JNE).

