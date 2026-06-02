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Por Redacción EC

Elecciones Perú 2026 EN VIVO | Últimas noticias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con miras a segunda vuelta

17:07

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, visitó Cusco y Abancay en el marco de la recta final de su campaña con miras a la segunda vuelta electoral del 7 de junio | Foto: @RobertoSanchP

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, visitó Cusco y Abancay en el marco de la recta final de su campaña con miras a la segunda vuelta electoral del 7 de junio | Foto: @RobertoSanchP
17:02

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó el lunes 1 de junio en una actividad proselitista en la región San Martín, dando así inicio a la recta final de su campaña con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

16:59

El Comercio ofrecerá una completa cobertura de la segunda vuelta electoral

El Comercio realizará el domingo 7 de junio una extensa y minuciosa cobertura de la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, en la que los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputarán la Presidencia de la República.

El Comercio ofrecerá una completa cobertura de la segunda vuelta electoral
16:56

El Perú espera con expectativa la realización de la segunda vuelta electoral en la que se elegirá al nuevo presidente o presidenta por los próximos cinco años. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, son los candidatos que disputarán el balotaje del domingo 7 de junio. Conoce en esta nota las últimas noticias en los días previos a los comicios que decidirán el futuro del país.

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