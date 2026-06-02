Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Elecciones Perú 2026 EN VIVO | Últimas noticias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con miras a segunda vuelta
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó el lunes 1 de junio en una actividad proselitista en la región San Martín, dando así inicio a la recta final de su campaña con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.
El Comercio ofrecerá una completa cobertura de la segunda vuelta electoral
El Comercio realizará el domingo 7 de junio una extensa y minuciosa cobertura de la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, en la que los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputarán la Presidencia de la República.
El Perú espera con expectativa la realización de la segunda vuelta electoral en la que se elegirá al nuevo presidente o presidenta por los próximos cinco años. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, son los candidatos que disputarán el balotaje del domingo 7 de junio. Conoce en esta nota las últimas noticias en los días previos a los comicios que decidirán el futuro del país.
El Perú espera con expectativa la realización de la segunda vuelta electoral en la que se elegirá al nuevo presidente o presidenta por los próximos cinco años. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, son los candidatos que disputarán el balotaje del domingo 7 de junio. Conoce en esta nota las últimas noticias en los días previos a los comicios que decidirán el futuro del país.