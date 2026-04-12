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Mediante un comunicado, la ONPE reconoció un retraso en la distribución de materia electoral en determinados locales de votación. Foto: GEC.
Mediante un comunicado, la ONPE reconoció un retraso en la distribución de materia electoral en determinados locales de votación. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, denunció, mediante sus redes sociales, demoras en la instalación de mesas de votación en diversos puntos de Lima como Rímac, San Borja, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Comas.

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