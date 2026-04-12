Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, denunció, mediante sus redes sociales, demoras en la instalación de mesas de votación en diversos puntos de Lima como Rímac, San Borja, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Comas.

Mediante una publicación en X, el titular de la MML cuestionó la labor de Piero Corvetto, presidente de la ONPE y pidió su renuncia.

“La demora histórica y escandalosa en apertura de mesas de sufragio en la ciudad de Lima, que represento, y que afecta a vecinos del Rimac, San Borja, VES, SJM, Comas, entre otros, exige la renuncia mañana del señor Piero Corvetto”, señaló.

Señores @ONPE_oficial, la demora histórica y escandalosa en apertura de mesas de sufragio en la ciudad de Lima que represento, y que afecta a vecinos del Rimac, san borja, VES, SJM, y Comas entre otros, exige la renuncia mañana mismo del Sr. Piero Corvetto!! — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 12, 2026

Cabe precisar que en un comunicado, la ONPE reconoció un retraso en la distribución de materia electoral en determinados locales de votación, principalmente en la zona sur de Lima. De acuerdo con la institución, la demora se debe a un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga que debía trasladar el material.

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“Ha habido un incumplimiento de parte de la empresa encargada del traslado de los materiales, que es la empresa Servicios Generales Gálata Estamos hablando de vehículos que se necesitaban para el traslado de materiales. Fue ayer en la noche que surgió este inconveniente”, señaló Cledy Gutierrez, vocera de la ONPE.

“Los locales más afectados son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores”, subrayo el ente electoral.

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