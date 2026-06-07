Brenda López, gestora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Arequipa informó que a nivel regional se instalaron 4.215 mesas de sufragio distribuidas en 109 distritos y 28 centros poblados, en el marco de la segunda vuelta electoral de la elecciones 2026.

De esta manera, un millón 226 mil 525 ciudadanos ejercen su derecho al voto sin mayores inconvenientes.

La primera mesa en queda instalada fue la N° 007772, ubicada en la institución educativa Pío XII, en el distrito de Mariano Melgar a las 5:35 a.m., mientras que la última mesa en instalarse fue la N° 005503 a las 9: 40 de la mañana en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en el área de Ingenierías.

Este panorama contrasta con lo ocurrido en la primera vuelta electoral, en esta ocasión, los miembros de mesa ingresaron a los locales de votación desde las 6:00 a.m, momento en que se abrieron las puertas. La atención a los ciudadanos se dio desde las 7:00 a.m, conforme al cronograma establecido con anticipación.

La ONPE destacó que la instalación de 100% de las mesas permitió que el proceso electoral se desarrolle con normalidad desde las primeras horas del día, sin reportarse incidentes relacionados con la conformación de mesas de sufragio.

¿Cómo votar este 7 de junio?

Para votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, debes acudir a tu local de votación en el horario asignado portando tu Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si está vencido. Una vez que recibas la cédula única, ingresa a la cámara secreta y marca con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que tu voto sea anulado.

Luego, dobla la cédula y deposítala en el ánfora. Después, firma el padrón electoral y coloca tu huella digital para validar tu participación. Finalmente, recoge tu DNI junto con la constancia de votación.