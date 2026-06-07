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un millón 226 mil 525 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto sin mayores inconvenientes en Arequipa. | Foto: El Comercio
un millón 226 mil 525 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto sin mayores inconvenientes en Arequipa. | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Brenda López, gestora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Arequipa informó que a nivel regional se instalaron 4.215 mesas de sufragio distribuidas en 109 distritos y 28 centros poblados, en el marco de la segunda vuelta electoral de la elecciones 2026.

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