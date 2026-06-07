Resumen

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La ONPE dispuso el material electoral en Punto. Foto: Andina
La ONPE dispuso el material electoral en Punto. Foto: Andina
Por Redacción EC

La segunda vuelta presidencial 2026 también se vive sobre las aguas del lago Titicaca en Puno. Desde las primeras horas del día, decenas de ciudadanos emprendieron largos recorridos en embarcaciones para llegar a sus centros de votación y participar en esta jornada democrática.

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