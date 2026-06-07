La segunda vuelta presidencial 2026 también se vive sobre las aguas del lago Titicaca en Puno. Desde las primeras horas del día, decenas de ciudadanos emprendieron largos recorridos en embarcaciones para llegar a sus centros de votación y participar en esta jornada democrática.

En el altiplano peruano, la distancia no fue impedimento para que miles de electores que madrugaron emitan su voto.

Más de un millón de electores están habilitados para votar en Puno

Según RPP, mientras avanza la votación, los lancheros de la zona también organizan sus actividades para el resto del día.

Muchos preparan sus embarcaciones para trasladar visitantes hacia la isla de los Uros una vez concluida la jornada electoral, retomando las actividades turísticas habituales de la zona.

Para estas elecciones generales, la región Puno cuenta con más de un millón de ciudadanos habilitados para sufragar, convirtiéndose en uno de los padrones electorales más importantes del sur del país.

El material electoral llegó hasta por vía lacustre a los centros de votación. Puno. archivo GEC

La jornada electoral se desarrolla con más de 3.000 mesas de sufragio distribuidas en más de 400 locales de votación habilitados en toda la región.

¿Cómo votar en segunda vuelta?

En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deben acudir a su local de votación en el horario asignado, portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin importar si está vencido.

Tras ingresar a la cámara secreta, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o número de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que el voto sea anulado.

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Luego de emitir tu voto, dobla la cédula y deposítala en el ánfora correspondiente. No olvides firmar el padrón electoral y colocar tu huella digital, pasos necesarios para dejar constancia de tu participación. Finalmente, recibirás tu DNI junto con la constancia de votación, documento importante para realizar trámites posteriores.

¿Qué pasa sino acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.