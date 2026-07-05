Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció sobre el caso de Rafael López Aliaga. (Foto: César Campos / El Comercio)
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció sobre el caso de Rafael López Aliaga. (Foto: César Campos / El Comercio)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que “a más tardar” la próxima semana habría una decisión final sobre el caso de Rafael López Aliaga, quien busca postular como teniente alcalde en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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