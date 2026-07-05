El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que “a más tardar” la próxima semana habría una decisión final sobre el caso de Rafael López Aliaga, quien busca postular como teniente alcalde en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.
En entrevista con “Punto Final”, pidió a la ciudadanía tener la seguridad de que el pleno del máximo organismo electoral tomará una decisión totalmente fundamentada sobre la situación del excandidato presidencial de Renovación Popular.
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“En estas elecciones nos ha tocado tomar decisiones sin precedentes, inéditas. La calidad de los magistrados es enorme, así que tengan la seguridad que vamos a tomar una decisión totalmente fundamentada”, expresó.
Cuando se le consultó sobre una fecha tentativa sobre cuándo se resolvería finalmente el tema del ex alcalde de Lima, Burneo dijo: “A más tardar de todas maneras (la próxima semana)”.
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El titular del JNE negó que el pleno del organismo electoral actúe motivado por algún acto personal o animadversión y dijo que no tiene nada contra ningún candidato, ni contra ninguna organización política.
“Vamos a tomar una decisión debidamente motivada y la vamos a comunicar lo antes posible, cuando nos llegue la apelación. Tengo entendido que hoy día ha sido apelada, el plazo vence mañana”, subrayó.
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“Este Jurado Electoral Especial tomó una decisión que luego la aclaró. Fue el viernes o sábado. Son tres días para apelar, entiendo que puede apelar o cualquiera de los otros interesados. Cuando nos eleven el expediente nosotros tenemos tres días”, añadió.
Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima.
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El organismo concluyó que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031.