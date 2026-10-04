Este domingo 4 de octubre, los ciudadanos de Alto Trujillo participan por primera vez en unas elecciones municipales para definir a sus autoridades distritales. La jornada forma parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y permitirá escoger al primer alcalde y a nueve regidores de esta jurisdicción ubicada en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

De acuerdo con el reporte de Canal N, durante la mañana del domingo 4 de octubre, los ciudadanos del distrito ya están acudiendo a sus centros de votación correspondiente para elegir, por primera vez, al alcalde que los representará en los próximos años.

Cabe mencionar, que Alto Trujillo fue creado oficialmente el 15 de diciembre de 2022 mediante la Ley N.° 31644, luego de haber sido durante años un centro poblado.

Más de 25 mil electores de Alto Trujillo elegirá por primera vez a su alcalde distrital. (Foto: Captura de video / Canal N)

Su incorporación como nuevo distrito modificó el mapa administrativo de la provincia de Trujillo y abrió el camino para que sus habitantes puedan contar con autoridades municipales elegidas directamente por voto.

Según el padrón electoral correspondiente a estos comicios más de 25 mil ciudadanos están habilitados para sufragar en Alto Trujillo. Más de un tercio de este electorado está compuesto por jóvenes de entre 18 y 29 años, un sector que tendrá una participación relevante en la elección de las primeras autoridades de la jurisdicción.

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Para esta contienda se inscribieron once organizaciones políticas, de las cuales diez presentan candidatos a la alcaldía. El candidato de Juntos por el Perú fue excluido de la carrera por la alcaldía luego de que el Jurado Electoral Especial de Trujillo determinara que había omitido dos sentencias condenatorias firmes en su declaración jurada de hoja de vida. La agrupación, sin embargo, mantiene su participación con una lista de candidatos al concejo municipal.

De esta manera, se suma un nuevo hecho histórico para los pobladores de Alto Trujillo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las postales que deja la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Fotos: GEC

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.