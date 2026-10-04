Más de 25 mil electores de Alto Trujillo elegirá por primera vez a su alcalde distrital. (Foto: Captura de video / Canal N)
Más de 25 mil electores de Alto Trujillo elegirá por primera vez a su alcalde distrital. (Foto: Captura de video / Canal N)
Por Redacción EC

Este domingo 4 de octubre, los ciudadanos de Alto Trujillo participan por primera vez en unas elecciones municipales para definir a sus autoridades distritales. La jornada forma parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y permitirá escoger al primer alcalde y a nueve regidores de esta jurisdicción ubicada en la provincia de Trujillo, región La Libertad.

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