El alcalde Surco y postulante a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, desayuna acompañado de simpatizantes en la zona de Nueva Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo, antes de ir a ejercer su voto en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Carlos Bruce aseguró a los medios que se hicieron presentes en el lugar, de que Somos Perú tiene un “ejército de personeros” que están preparados para vigilar el voto ciudadano en todas las mesas de votación.

Asimismo, el también ex congresista de la República pidió a los ciudadanos a salir a ejercer su voto democrático independientemente de su color político.

“ Un llamado a todos los vecinos de que al margen de cual sea su simpatía salgan a votar. (Estamos) muy optimistas, no solamente de lo que podría ser el resultado en Lima sino que los reportes en muchos distritos de la capital, parece que nuestros candidatos de Somos Perú tienen muchas posibilidades ”, dijo.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.