Carlos Bruce toma el típico desayuno previo a ejercer su voto. (Foto: GEC)
Carlos Bruce toma el típico desayuno previo a ejercer su voto. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El alcalde Surco y postulante a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, desayuna acompañado de simpatizantes en la zona de Nueva Esperanza en el distrito de Villa María del Triunfo, antes de ir a ejercer su voto en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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