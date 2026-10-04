Daniel Urresti se pronunció tras su derrota en las elecciones municipales de este 4 de octubre. (Foto: Juan Ponce/ Archivo El Comercio)
Daniel Urresti se pronunció tras su derrota en las elecciones municipales de este 4 de octubre. (Foto: Juan Ponce/ Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, dijo que no puede descartar un probable retiro suyo de la política tras derrota que sufrió en las recientes elecciones regionales y municipales 2026.

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