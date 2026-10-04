El candidato a la Alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, dijo que no puede descartar un probable retiro suyo de la política tras derrota que sufrió en las recientes elecciones regionales y municipales 2026.

En declaraciones a los periodistas tras conocer los primeros resultados a boca de urna, señaló que no cree que se pueda trabajar con Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, en una eventual gestión suya.

“López Aliaga es él, él, él, no creo que se pueda trabajar con López Aliaga, sinceramente. Si algo puedo hacer yo desde otro puesto o por la seguridad ciudadana en otro contexto, lo haré”, expresó.

“La política no se va de las personas, las personas somos políticas y no puedo descartar que me retire de la política”, agregó.

Urresti Elera insistió en que López Aliaga no puede recibir las credenciales de alcalde de Lima porque se estaría reeligiendo para un segundo periodo municipal, lo cual -desde su punto de vista- sería “inconstitucional”.

El candidato de Podemos Perú también cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no pronunciarse sobre quién asumirá la alcaldía Lima, si el líder de Renovación Popular o Jeanette Evangelina Alonzo, candidata a regidora con el número 2 por el mismo partido.

“Básicamente en este momento no sabemos quién va a ser el alcalde de Lima porque el JNE, en mi opinión, ha sido el más triste, el más inepto, el más intrascendente de todos los JNE que hemos tenido en los últimos años, porque ha permitido que se vaya en una nebulosa estas elecciones”, sentenció.