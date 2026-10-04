El diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) se mostró seguro que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no hará “ninguna rareza” porque el líder de su partido, Rafael López Aliaga, postuló en las elecciones regionales y municipales 2026 como primer regidor.

En declaraciones a ‘América Noticias’, señaló que el máximo organismo electoral tiene la última palabra sobre la entrega de credenciales a López Aliaga, pues ante la ausencia del alcalde quien asume el cargo es el primer regidor.

“El JNE tiene la última palabra y es una instancia inapelable. Estoy seguro que el JNE no hará ninguna rareza porque Rafael López Aliaga ha postulado como primer regidor y ante la ausencia del alcalde, lo que corresponde es darle la alcaldía al primer regidor”, expresó.

“Ese salto que alguna gente ha imaginado y ha estado proponiendo por allí son rarezas que estoy seguro que el Jurado no va a aceptar”, agregó.

Bravo insistió en que el presidente del JNE, Roberto Burneo, “va a hacer lo que corresponde, lo que la ley le indica y lo que es absolutamente lógico” respecto al caso de López Aliaga.

“Además, ya hay precedentes en las elecciones previas, con lo cual no creo que el señor Burneo haga la rareza de saltar del primero al segundo porque eso sería un invento que no tendría asidero constitucional”, subrayó.

Esperarán decisión del JNE

Por su parte, la diputada Roxana Rocha, también de Renovación Popular, indicó que antes de cualquier pronunciamiento de la bancada o del Comité Ejecutivo Nacional, primero se esperará el resultado oficial del pleno del JNE.

“Vamos a ser respetuosos de lo que diga el JNE. El JNE, en sucesivos pronunciamientos, ha permitido la candidatura de primer regidor. En esta oportunidad ha dicho que se va a pronunciar no solo en el caso de Rafael López Aliaga, sino en 134 casos más”, acotó.

Reiteró que según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que en el caso de ausencia o vacancia de un alcalde, asume el cargo el teniente alcalde y que ese es el caso de Rafael López Aliaga.

“Esperemos que en esta situación se pronuncie en ese sentido, pero también hay que decirlo que se han marcado precedentes no solamente en las elecciones del 2021, sino en otros años donde se ha dado esta situación. Esperemos con tranquilidad y prudencia lo que ellos emitan”, sentenció.