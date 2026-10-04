Aldo Bravo es diputado de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
Aldo Bravo es diputado de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) se mostró seguro que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no hará “ninguna rareza” porque el líder de su partido, Rafael López Aliaga, postuló en las elecciones regionales y municipales 2026 como primer regidor.

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