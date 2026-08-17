La ONPE llevará a cabo el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio que se usará para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Archivo GEC)
La ONPE llevará a cabo el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio que se usará para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Archivo GEC)
/ EDUARDO CAVERO SIBILLE
Por Redacción EC

El orden que seguirán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio que se utilizarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 quedará definido mediante sorteos públicos programados para este miércoles 19 en distintas sedes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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