Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC
Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC
Por Redacción EC

Más de 26 millones de peruanos acudieron a las urnas para votar por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Al término de las votaciones, Datum presentó las cifras de su flash electoral a boca de urna, adelantando la conformación del mapa político distrital en Lima Metropolitana previo a la difusión de los primeros cómputos oficiales a cargo de la ONPE.

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