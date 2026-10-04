Más de 26 millones de peruanos acudieron a las urnas para votar por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Al término de las votaciones, Datum presentó las cifras de su flash electoral a boca de urna, adelantando la conformación del mapa político distrital en Lima Metropolitana previo a la difusión de los primeros cómputos oficiales a cargo de la ONPE.

En el Callao, César Pérez, de Renovación Popular, obtiene 59.3% de las preferencias en Callao, según el primer resultado de la boca de urna de Datum para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Guillermo Aguilar ocupa el segundo lugar con 17%, seguido de Joseeline Garrido, con 12.5%.

Para el distrito de Villa María del Triunfo, David Morales, de Avanza País, obtiene 27.4%. Robery Ludeña ocupa el segundo lugar con 24.6%, seguido de Guido Iñigo, con 23.8%.

Datum Internacional difundirá su flash electoral a boca de urna tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC.

El boca de urna de Datum para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en La Victoria, arroja a Alberto Moreno, de Somos Perú, en el primer lugar con 27.6% de las preferencias. Susana Saldaña ocupa el segundo lugar con 27.3%, seguido de Joe Zanabria, con 20.3%.

Omar Jaime, de Renovación Popular, obtiene 27.5% de las preferencias en el distrito de San Martin de Porres. Luis Cardenas ocupa el segundo lugar con 19.0%, seguido de Adolfo Mattos, con 17.3%.

En el disitrito de San Juan de Lurigancho, el flash Datum indica que Jesus Maldonado, de Somos Perú, obtiene 48.9% de las preferencias.Américo Zegarra ocupa el segundo lugar con 12.8%, seguido de Juan Navarro, con 10.9% para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Jorge Muñoz, de Avanza País, obtiene 39.9% de las preferencias en el distrito de Miraflores. Le sigue Amilcar Cantella ocupa el segundo lugar con 36.6% seguido de Alex Von Ehren, con 15.5%.

En Barranco, Manuel Espinoza, de Renovación Popular, obtiene 33% de las preferencias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Antonio Mezarina ocupa el segundo lugar con 27.3%, seguido de Angélica Noguerol, con 14.8%.

Pablo Ramos, de Renovación Popular, obtiene 28.9% de las preferencias en el distrito de Ancón. Muy de cerca Felipe Arakaki ocupa el segundo lugar con 24.9%, seguido de Lauro Muñoz, con 21.3%.

Al sur de Lima, Rosa Torrejón, de Renovación Popular, obtiene 35.1% de las preferencias en el distrito de Lurín. Juan Marticorena ocupa el segundo lugar con 21.8%, seguido de Bernardo Silva, con 20.1% en las ERM 2026.