El Poder Ejecutivo oficializó la norma que modifica la Ley Orgánica de Elecciones con el fin de ampliar, de manera excepcional, el plazo de afiliación para los ciudadanos que aspiren a ser candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026.

La Ley Nº 32536 fue publicada en el diario oficial El Peruano el jueves 25 de diciembre de 2025, formalizando la incorporación de la vigesimoprimera disposición transitoria en la normativa electoral vigente. A través de este dispositivo, el Gobierno ratifica la decisión del Legislativo de extender los periodos de inscripción partidaria. ​

La normativa establece dos periodos excepcionales de afiliación: el primero para ciudadanos inscritos entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025, y el segundo desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026. Para este último grupo, el beneficio aplica siempre que el interesado no cuente con una afiliación política vigente al inicio de dicho periodo, exonerándolo de los plazos ordinarios de la Ley de Organizaciones Políticas.

Desde la Comisión de Constitución y Reglamento, se justificó esta medida al señalar que la rigidez de los plazos originales podría haber excluido a nuevos cuadros sociales necesarios para renovar los liderazgos locales.

Tras su publicación oficial, la ley entrará en vigor de manera inmediata, y los organismos del sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) disponen de un plazo de 30 días calendario para reglamentar los procedimientos operativos. Estas entidades deberán coordinar la actualización de los padrones de afiliados y los mecanismos de democracia interna para las primarias que se celebrarán en mayo de 2026.