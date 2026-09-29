Un total de 40 observadores y especialistas de nueve misiones y organismos electorales internacionales fueron acreditados hasta la fecha para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se realizarán este domingo 4 de octubre, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre las misiones internacionales que observarán el proceso figuran la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

También participarán especialistas de organismos electorales como la Dirección Nacional Electoral (DNE) de Argentina, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Comisión Electoral de Filipinas y la Comisión Electoral Central de Rusia. A ellos se sumarán especialistas invitados de organizaciones internacionales, entre ellas el Parlamento Andino.

Durante su permanencia en el país, las delegaciones desarrollarán actividades de coordinación con los organismos electorales y representantes de la sociedad civil. Este jueves 1 de octubre se reunirán con el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y participarán en una jornada informativa sobre las características de las ERM 2026, la labor jurisdiccional del organismo y el procedimiento de distribución logística del material electoral.

Los observadores también visitarán el Centro de Estrategia y Gobernanza Electoral del JNE y el Laboratorio de Inteligencia Artificial (EleccIA), inaugurado en abril de este año como un espacio de innovación tecnológica orientado a la gestión jurisdiccional y electoral en el Perú.

Asimismo, acudirán al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la Asociación Civil Transparencia. En el primer caso recibirán información relacionada con el padrón electoral de las ERM 2026, mientras que en el segundo conocerán aspectos vinculados con la observación electoral subnacional.

Supervisarán despliegue de material electoral

El viernes 2 de octubre, los observadores y especialistas acudirán a los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para supervisar el despliegue del material electoral destinado a Lima Metropolitana y Callao.

El domingo 4 de octubre, durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las delegaciones recorrerán locales de votación del país como parte de sus labores de observación.

Según el JNE, la observación electoral permite a instituciones nacionales e internacionales recopilar información sobre las diferentes fases del proceso electoral y sus resultados, con el objetivo de emitir sus valoraciones de manera imparcial y objetiva.