Observadores internacionales verificarán despliegue de material electoral. (Foto: JNE)
Observadores internacionales verificarán despliegue de material electoral. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Un total de 40 observadores y especialistas de nueve misiones y organismos electorales internacionales fueron acreditados hasta la fecha para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se realizarán este domingo 4 de octubre, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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