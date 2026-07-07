En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que las elecciones regionales y municipales de octubre de este 2026 podrían no realizarse, porque se necesitan recursos que ascienden a más de S/ 589 millones.

“Si no nos agencian los recursos de forma inmediata, tendremos que tomar medidas, inclusive, de tener que prolongar las autoridades regionales y municipales vigentes porque no vamos a poder organizar este proceso electoral que se nos viene”, sostuvo.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Foto: Captura

Burneo precisó que de no costear estos recursos, “están en riesgo las elecciones regionales y municipales”.

Junto a Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); y Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); advirtieron este martes, en una conferencia de prensa, de “preocupantes deficiencias”.