El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se necesitan más de S/ 589 millones para realizar los comicios. Foto: Andina
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se necesitan más de S/ 589 millones para realizar los comicios. Foto: Andina
Por Redacción EC

En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que las elecciones regionales y municipales de octubre de este 2026 podrían no realizarse, porque se necesitan recursos que ascienden a más de S/ 589 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.