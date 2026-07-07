En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que las elecciones regionales y municipales de octubre de este 2026 podrían no realizarse, porque se necesitan recursos que ascienden a más de S/ 589 millones.
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