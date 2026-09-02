Servirá para que los ciudadanos conozcan sobre sus planes de gobierno para el periodo 2027-2030. (Foto: GEC referencial)
Servirá para que los ciudadanos conozcan sobre sus planes de gobierno para el periodo 2027-2030. (Foto: GEC referencial)
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Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que ha programado una serie de debates electorales en todas las capitales de regiones del país, con el objetivo de fomentar una participación ciudadana responsable e informada en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y que los candidatos puedan dar a conocer sus principales propuestas y planes de gobierno.

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