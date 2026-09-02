El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que ha programado una serie de debates electorales en todas las capitales de regiones del país, con el objetivo de fomentar una participación ciudadana responsable e informada en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y que los candidatos puedan dar a conocer sus principales propuestas y planes de gobierno.

Los debates serán desde el 8 al 19 de setiembre en cada una de las capitales de regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao.

¿Cuándo inician los debates de ERM?

El próximo martes 8 de este mes en la región Junín. Las jornadas continuarán el miércoles 9 en Ica, Moquegua y Cusco, y el jueves 10 en Tumbes, Huancavelica y San Martín.

Luego, el viernes 11 se realizarán en Apurímac, La Libertad y Tacna, mientras que en Áncash, Ayacucho y Arequipa serán el lunes 14. El martes 15 se llevará a cabo en Loreto, miércoles 16 en Callao y Ucayali, y el jueves 17 en Huánuco.

Finalmente, en Cajamarca, Pasco y Puno se desarrollarán el viernes 18, culminando el ciclo de debates el sábado 19 en Amazonas.

Doble debate en cuatro regiones

Es importante señalar que en cuatro regiones se organizará debates en dos fechas: Piura (9 y 10 de setiembre), Lambayeque y Madre de Dios (15 y 16) y Lima Provincias (17 y 18), esto último debido al alto número de organizaciones políticas participantes en cada región.

Forma de ver los debates

Los debates electorales serán transmitidos en vivo y directo a través de la señal de televisión abierta en cada región, vía streaming, en la plataforma web Voto Informado y en las redes sociales del JNE.