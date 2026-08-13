El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo la primera mesa de negociación con representantes de organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, con miras a alcanzar consensos para la suscripción del Pacto Ético Electoral (PEE).

Durante la reunión, el director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, presentó los principales lineamientos del proceso de construcción del PEE y expuso los resultados de la campaña ciudadana “Construyamos juntos los compromisos del Pacto Ético Electoral”, mediante la cual la ciudadanía propuso los temas y compromisos que considera prioritarios para el desarrollo de una campaña democrática.

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Las propuestas ciudadanas se concentran en cuatro grandes ejes: transparencia, integridad electoral, participación inclusiva y debates con propuestas. Servirán como principal insumo para la elaboración del decálogo de compromisos a suscribirse.

Asimismo, durante el encuentro se recogieron aportes y sugerencias de las agrupaciones políticas respecto de la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral, el funcionamiento del Tribunal de Honor y otros aspectos vinculados con el desarrollo de esta iniciativa.

Como resultado de la reunión, las organizaciones políticas participantes acordaron invocar a sus pares a participar en el proceso de construcción de los acuerdos del Pacto Ético Electoral, con el propósito de fortalecer la calidad de la campaña electoral.

Asimismo, se acordó realizar una segunda mesa de negociación, a fin de continuar con el proceso de concertación y definir la propuesta final del Pacto Ético Electoral.

En esta primera mesa participaron representantes de Acción Popular, Partido Popular Cristiano (PPC), Juntos por el Perú, Partido Morado, Partido Aprista, partido Pueblo Consciente, Visión Perú, Partido Patriótico del Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Partido Demócrata Verde.

Cabe indicar que el Pacto Ético Electoral es un compromiso voluntario que promueve campañas sustentadas en el respeto, la convivencia democrática y el debate de propuestas.