El JNE sostuvo la primera mesa de negociación con representantes de organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: JNE)
El JNE sostuvo la primera mesa de negociación con representantes de organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo la primera mesa de negociación con representantes de organizaciones políticas inscritas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, con miras a alcanzar consensos para la suscripción del Pacto Ético Electoral (PEE).

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