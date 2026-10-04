En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la conductora de televisión Magaly Medina llegó a la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, para ejercer su derecho al voto este domingo 4 de octubre.

La conductora de “Magaly TV, la firme” se hizo presente en horas de la mañana, y llegó acompañada de un efectivo de seguridad. La popular ‘Urraca’ se mostró sonriente al momento de sufragar y al retirarse de la institución.

Medina llegó vestida con un look casual, compuesto por una blusa floreada, unos jeans a la medida, una cartera, y sus infaltables lentes de sol.

Magaly Medina acude a su centro de votación en la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina para cumplir con su deber cívico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

A su salida de la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, Magaly Medina fue abordada por gente de prensa y se lució muy sonriente al salir del local, mientras saludaba a sus seguidores. Incluso, la conductora de televisión se animó a tomarse algunas fotografías con sus fans.

Magaly Medina acude a su centro de votación en la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina para cumplir con su deber cívico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

De esta manera, Magaly Medina se convirtió en una de las fuguras del espectáculo nacional que acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Magaly Medina acude a su centro de votación en la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina para cumplir con su deber cívico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

Magaly Medina acude a su centro de votación en la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina para cumplir con su deber cívico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.