Magaly Medina acude a su centro de votación en la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina para cumplir con su deber cívico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Magaly Medina acude a su centro de votación en la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina para cumplir con su deber cívico. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la conductora de televisión Magaly Medina llegó a la Facultad de Ingeniería y Agricultura de la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, para ejercer su derecho al voto este domingo 4 de octubre.

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