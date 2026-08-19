Mediante sorteo público, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció la ubicación de los partidos, alianzas electorales y movimientos regionales en sus respectivos bloques de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A nivel de partidos políticos, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre ocuparán los dos primeros lugares, seguidos por el Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú.

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Siguen en ese orden Salvemos al Perú; Juntos por el Perú; Integridad Democrática; Frente de la Esperanza 2021; Acción Popular; Cooperación, Verdad y Honradez; Obras, Todo con el Pueblo y Tierra Verde.

De igual modo, Renovación Popular ocupará la decimotercera ubicación y continúan Fe en el Perú, Partido Demócrata Verde, Alianza Regional por el Perú, Partido Político PRIN, Un Camino Diferente y el Partido Popular Cristiano (PPC).

Asimismo, Visión Perú, Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Frepap), Fuerza Popular, Avanza País, Libertad Popular, Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, Perú Primero, Partido Demócrata Unido Perú y Partido Patriótico del Perú.

Finalmente, Fuerza Ciudadana, Unidad y Paz, Batalla Perú, País para Todos, Ahora Nación, Primero la Gente, Progresemos, Buen Gobierno, Pueblo Consciente, Perú Acción, Somos Perú y el Partido Aprista. En total, suman 40.

Cabe indicar que la ubicación de los movimientos regionales se determinó en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa, Chachapoyas, Huaura, Huánuco, Moquegua, Puno, Tambopata y Tacna.

En todos los lugares donde se realizó el sorteo público estuvo presente un notario. También fueron invitados representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Como resultado del sorteo público realizado el pasado 10 de junio, el bloque de partidos políticos se ubicó en la parte superior de la cédula de sufragio, mientras que el bloque de movimientos regionales estará en la parte inferior.

Tras el sorteo de ubicación de los partidos políticos en su respectivo bloque, el organismo electoral sorteó el lugar que ocuparán las fórmulas de candidatos en la cédula de sufragio para la segunda vuelta para gobernador y vicegobernador regional.

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La fórmula de candidatos que alcance la segunda votación más alta ocupará el lado izquierdo de la cédula y la fórmula que obtenga la mayor votación se ubicará al lado derecho de la papeleta de sufragio.

Después de definirse el orden de ubicación, los únicos cambios que sufrirían las cédulas serían los decididos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que podría acordar que una candidatura no sea inscrita o sea excluida.

De ser el caso, esa candidatura no se incluiría en la cédula y la ubicación que se le haya asignado sería ocupada por la organización política que tenga la posición inmediata inferior, según el orden establecido por el sorteo. De esta manera, no quedarían filas vacías en la cédula de sufragio.

El 4 de octubre podrán acudir a las urnas 26 millones 314 mil 724 ciudadanos para elegir a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Además, a 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1.696 alcaldes y 9.118 regidores. En total, 13 mil 148 autoridades.