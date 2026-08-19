La ONPE estableció la ubicación de los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales en sus respectivos bloques de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
La ONPE estableció la ubicación de los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales en sus respectivos bloques de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Mediante sorteo público, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció la ubicación de los partidos, alianzas electorales y movimientos regionales en sus respectivos bloques de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.