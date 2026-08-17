El próximo jueves 20 de agosto se suscribirá el Pacto Ético Electoral (PEE) por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La ceremonia se realizará a las 10:00 a.m. en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en la avenida De la Poesía 160, en el distrito de San Borja.

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Esta iniciativa, que cuenta con aportes de la ciudadanía, busca impulsar una campaña electoral sustentada en el respeto de los valores y principios democráticos.

Con el propósito de establecer acuerdos sobre este compromiso, el JNE sostuvo reuniones con representantes de las organizaciones políticas. En este proceso fueron convocados los 26 partidos políticos que participarán en los comicios de octubre.

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La suscripción estará a cargo del representante nacional de cada agrupación política participante y de quien encabece la lista de candidatos para Lima Metropolitana.

Compromisos principales

El PEE comprende un decálogo y entre sus principales compromisos figura mantener una relación basada en el respeto entre las agrupaciones políticas, así como rechazar la violencia, las amenazas y los ataques personales.

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Las organizaciones políticas deberán informar de manera transparente sobre sus ingresos y gastos y adoptar medidas para prevenir aportes de procedencia ilícita. Del mismo modo, se comprometen a respetar el deber de neutralidad de los funcionarios públicos y evitar el uso indebido de recursos estatales.

El documento también contempla el respeto al sistema electoral, sus instituciones y autoridades. A ello se suma el compromiso de desarrollar campañas sustentadas en información veraz y promover un uso responsable de las redes sociales, la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.

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El decálogo comprende, además, la participación en los debates electorales organizados por el JNE, junto con el reconocimiento de los resultados oficiales. Otro de los acuerdos consiste en fomentar la igualdad y rechazar cualquier forma de discriminación, así como prevenir y erradicar el acoso y la violencia política.

Luego de la firma se instalará el Tribunal de Honor, cuyos integrantes serán elegidos por las propias organizaciones políticas. Esta instancia supervisará el cumplimiento de los compromisos asumidos voluntariamente y podrá promover acciones de prevención, rectificación o corrección.