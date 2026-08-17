El Pacto Ético Electoral es promovido por el JNE en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026. (Foto: archivo GEC)
El Pacto Ético Electoral es promovido por el JNE en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026. (Foto: archivo GEC)
Por Redacción EC

El próximo jueves 20 de agosto se suscribirá el Pacto Ético Electoral (PEE) por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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