Rafael López Aliaga ahora buscará ser teniente alcalde de Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Rafael López Aliaga ahora buscará ser teniente alcalde de Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, afirmó que la declaratoria de inadmisibilidad de la lista de Renovación Popular para la Alcaldía de Lima, que incluye a Rafael López Aliaga, puede ser apelada y vista en el organismo electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.