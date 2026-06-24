La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, afirmó que la declaratoria de inadmisibilidad de la lista de Renovación Popular para la Alcaldía de Lima, que incluye a Rafael López Aliaga, puede ser apelada y vista en el organismo electoral.

En conferencia de prensa, recordó que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro formuló observaciones a la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde debido a su calidad de senador electo.

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“Le da un plazo, si él está todavía dentro del plazo para subsanar y hará el Jurado Electoral Especial la calificación con la documentación o los medios de prueba que presente”, expresó.

“Cualquier resolución de un Jurado Electoral Especial en relación a la inscripción de candidaturas, si alguna de las partes no se encontrara conforme, puede ser apelada y ser vista en el JNE para finalmente establecer cuál va a ser el estatus de su postulación”, agregó.

Como se recuerda, la resolución del JEE de Lima Centro destacó que López Aliaga fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador electo para el período parlamentario 2026-2031.

El JEE señaló que existe información pública sobre su decisión de no asumir ese cargo, pero requirió al partido que presente documentación que acredite cuál es su situación jurídica actual respecto de esa proclamación.

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Según el organismo electoral, la información solicitada permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y descartar la existencia de eventuales impedimentos para integrar una lista municipal.