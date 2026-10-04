Durante las primeras horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se reporta ausentismo de miembros de mesa y poca afluencia de electores en distintos centros de votación de Lima. La falta de instalación oportuna de algunas mesas viene generando inconvenientes entre los ciudadanos que acudieron desde temprano para ejercer su voto.

Un recorrido por algunos de los principales locales de votación de la capital permitió constatar retrasos en la conformación e instalación de mesas de sufragio, así como una menor presencia de electores en comparación con procesos anteriores.

Colegio La Inmaculada: retrasos en instalación de mesas

En el distrito de Santiago de Surco, el colegio La Inmaculada registra retrasos en la conformación e instalación de las mesas de sufragio. Esto se debe a que varios de los miembros asignados por la ONPE no se presentaron a la hora programada.

En este local también se observa una baja afluencia de votantes. A diferencia de procesos anteriores, cuando las colas solían formarse antes de las 8:00 a.m., durante las primeras horas de esta jornada el flujo de electores es escaso.

Petroperú: menos del 50% de mesas instaladas

En la sede de Petroperú, ubicada en San Isidro, América Noticias reportó que habían transcurrido más de 40 minutos desde el inicio oficial de la jornada electoral y todavía no se había instalado ni el 50% de las mesas programadas.

Se espera que, conforme avance la jornada, se incremente el flujo de ciudadanos y se complete la instalación de las mesas de sufragio en Lima Metropolitana.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

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¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.