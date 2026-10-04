Reportan ausencia de miembros de mesa y baja afluencia de votantes en Lima. (Foto: X / @WFalcon2051)
Reportan ausencia de miembros de mesa y baja afluencia de votantes en Lima. (Foto: X / @WFalcon2051)
Por Redacción EC

Durante las primeras horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se reporta ausentismo de miembros de mesa y poca afluencia de electores en distintos centros de votación de Lima. La falta de instalación oportuna de algunas mesas viene generando inconvenientes entre los ciudadanos que acudieron desde temprano para ejercer su voto.

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