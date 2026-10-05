Este domingo 4 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), proceso en el que más de 26 millones de peruanos definieron, con su voto, el futuro de sus distritos, provincias y regiones.

Los comicios comenzaron a las 7 a.m. y se extendieron hasta las 5 p.m., hora en que se cerraron los centros de votación. En estas ERM 2026, los ciudadanos habilitados para sufragar eligieron a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

La votación en Caylloma, según el conteo oficial de la ONPE al 76.431% , arroja el siguiente resultado (actualizado el 05/10/2026, a las 08:32.):

Partido Político Perú Primero con 20.246 %

Alianza Para El Progreso con 14.414 %

Movimiento Regional Arequipa Avancemos con 13.048 %

Arequipa, Tradición Y Futuro con 9.654 %

Yo Arequipa con 9.017 %

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110

2% de la UIT, lo que equivale a Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55

1% de la UIT, lo que equivale a Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.