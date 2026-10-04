Omar Awapara es el secretario general de Transparencia. (Foto: Captura de TV)
Omar Awapara es el secretario general de Transparencia. (Foto: Captura de TV)
Por Redacción EC

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, afirmó que la jornada de este domingo 4 de octubre, en el marco de las elecciones generales y municipales 2026, ha sido “bastante tranquila, pacífica y sin mayores novedades”.

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