El secretario general de la asociación civil Transparencia, Omar Awapara, afirmó que la jornada de este domingo 4 de octubre, en el marco de las elecciones generales y municipales 2026, ha sido “bastante tranquila, pacífica y sin mayores novedades”.

En entrevista con RPP, señaló que los únicos incidentes fueron el incendio en el Malecón de la Reserva de Miraflores y la suspensión de la votación en Sorochuco, Cajamarca, tras una explosión que provocó un incendio en un centro educativo.

“Creo que ha sido una jornada bastante tranquila, bastante pacífica, sin mayores novedades, salvo el hecho de Celendín, en Cajamarca, ha sido el reporte más importante. El tema del fuego del malecón en Miraflores ha capturado en algo la atención y ha sido una buena noticia (que no haya locales de votación afectados)”, expresó.

“En general, como hace más de 30 años, hemos desplegado un equipo de observación en todo el país, hemos cubierto todas las regiones, más de 120 provincias, 739 locales de votación, 246 en regiones y 493 en Lima Metropolitana, y hemos ido recopilando información a lo largo del día”, agregó.

Señaló que se ha corroborado, por las fuentes oficiales, que el 92 % de los locales de votación se abrió a más tardar a las 7 y la gran mayoría con la señalización adecuada, además del 100 % de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 97 % de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y 98 % de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Hemos tenido registro de más o menos 76 o 77 % de personeros desplegados también en donde hemos estado presentes. Los indicadores muestran que ha sido una jornada con la llegada a tiempo en la gran mayoría de casos, aunque en algunos casos se reportó algunos retrasos en la instalación de mesas por la ausencia de miembros de mesa, sobre todo en la capital”, acotó.

Según Awapara, no se han visto aglomeraciones ni colas en los centros de votación, con lo cual tampoco se registraron incidentes.