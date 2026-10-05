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Resumen

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Hay más candidatos que, pese a no contar con sentencias penales consignadas en la hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sí han estado envueltos en polémicas.
Hay más candidatos que, pese a no contar con sentencias penales consignadas en la hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sí han estado envueltos en polémicas.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Siete candidatos a gobernadores regionales que ganaron o pasarían a segunda vuelta, según los resultados a boca de urna de ayer, registran sentencias penales. Otros postulantes también tienen antecedentes.

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