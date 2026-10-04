El Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), condenó el atentado ocurrido este domingo en la institución educativa David Sánchez Infante, en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca, donde se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

A través de un comunicado, las tres entidades electorales señalaron que saludan la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público y expresaron su confianza en que las autoridades identificarán a los responsables del hecho.

El Sistema Electoral remarcó que ninguna persona puede impedir el voto de la población y que todos los ciudadanos tienen derecho a sufragar libremente, sin amenazas ni intimidación.

Asimismo, indicó que se encuentra a la espera de la información final de las autoridades competentes para determinar las condiciones en que se retomará la votación en Sorochuco. En ese sentido, expresó su compromiso de garantizar que ningún ciudadano se quede sin ejercer libremente su derecho al voto.

Finalmente, el JNE, la ONPE y el RENIEC exhortaron a la población y a las organizaciones políticas a respetar la voluntad expresada por la ciudadanía y contribuir con el desarrollo de un proceso libre y democrático.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

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¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.