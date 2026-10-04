Atentado afecta local de votación en Sorochuco y Sistema Electoral exige garantizar el voto. (Foto: Andina)
Atentado afecta local de votación en Sorochuco y Sistema Electoral exige garantizar el voto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), condenó el atentado ocurrido este domingo en la institución educativa David Sánchez Infante, en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca, donde se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

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