El próximo sábado 17 de enero vence el plazo legal para que las organizaciones políticas soliciten la inscripción de alianzas electorales ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM 2026).

Según información del ente electoral, tanto los partidos políticos como los movimientos regionales interesados deben presentar su solicitud formal dentro de esta fecha, conforme al cronograma establecido para el proceso subnacional. El Gobierno ya oficializó la convocatoria a las urnas para el domingo 4 de octubre de 2026, jornada en la que se elegirán gobernadores, alcaldes y regidores a nivel nacional.

El director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Felipe Paredes, informó sobre los requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas que tienen la intención de formar alianzas electorales con miras a las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026.… pic.twitter.com/SGc5yTiThU — JNE Perú (@JNE_Peru) January 10, 2026

En el calendario electoral se su superaron otros plazos, como el cierre del plazo el pasado 7 de enero para la afiliación de ciudadanos que aspiren a ser candidatos a gobernadores o alcaldes. En esa misma fecha también culminó el periodo para solicitar la modificación de la normativa interna de las organizaciones y la entrega de los padrones incrementales de afiliados ante el ROP.

Tras el registro de las alianzas, las organizaciones políticas deberán definir a sus candidatos en las elecciones primarias que se llevarán a cabo los días 17 y 24 de mayo de 2026. Para este fin, los grupos políticos tienen hasta el 16 de febrero para comunicar la modalidad de elección que emplearán, la cual puede ser a través del voto de afiliados, delegados o elecciones abiertas a la ciudadanía.

Finalmente, el proceso de selección culminará el 16 de junio, fecha límite para la inscripción definitiva de las fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales. En los comicios de octubre se someterán a votación popular 25 gobernaciones regionales, 196 alcaldías provinciales y 1,696 distritales para el periodo gubernamental 2027-2030.