En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el excandidato presidencial del Partido Aprista (Apra) Enrique Valderrama cuestionó al postulante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por tener “discursos muy peligrosos” y “antidemocráticos” al no ser beneficiado con una eventual victoria en la segunda vuelta.

Recordó que según las declaraciones del propio Sánchez Palomino y de la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, ambos dijeron que iban a respetar los resultados electorales “cualquiera que fuere”.

“Particularmente Sánchez lo declaró quizás motivado porque el conteo rápido se iba a reflejar en el resultado, que aún no conocemos, porque hay actas que están en la justicia electoral”, expresó.

“Hizo sus proyecciones y ahora que probablemente no sea beneficiado con la victoria, comienza a tener estos discursos que me parecen muy peligrosos, antidemocráticos”, agregó Valderrama, cuya candidatura solo logró el 0.963% del total de votos válidos.

El excandidato del Apra consideró que sería “irresponsable” que se alienten potenciales conflictos entre limeños y los compatriotas del sur del país en eventuales gobiernos de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

No obstante, remarcó que en el caso de consolidarse la victoria de Fujimori Higuchi, una eventual gestión suya deberá implementar un programa de emergencia social en el sur del Perú.

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“Hay que señalar que sería irresponsable que de un lado se aliente a los limeños estar más enardecidos contra un eventual gobierno de Sánchez. Igual de irresponsable sería alentar a los compatriotas del sur que estén más enardecidos contra un eventual gobierno de Fujimori”, subrayó.

“Eventualmente, en el entendido que la señora Fujimori consolide la victoria, debe haber un programa de emergencia social en el sur del país. El sur no tiene un adecuado nivel de inversión, no solo por la acción del Gobierno central, sino de sus propios gobiernos regionales”, agregó.