Resumen

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Enrique Valderrama fue candidato presidencial del Partido Aprista Peruano. (Foto: GEC)
Enrique Valderrama fue candidato presidencial del Partido Aprista Peruano. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el excandidato presidencial del Partido Aprista (Apra) Enrique Valderrama cuestionó al postulante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por tener “discursos muy peligrosos” y “antidemocráticos” al no ser beneficiado con una eventual victoria en la segunda vuelta.

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