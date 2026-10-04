Elecciones Regionales y Municipales 2026: 33 personas fueron detenidas por presuntas infracciones penales. Foto: Fiscalía de la Nación
Elecciones Regionales y Municipales 2026: 33 personas fueron detenidas por presuntas infracciones penales. Foto: Fiscalía de la Nación
Por Redacción EC

El Ministerio Público informó que, hasta las 10:30 a. m. de este domingo 4 de octubre, un total de 33 personas fueron detenidas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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