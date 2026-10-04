El Ministerio Público informó que, hasta las 10:30 a. m. de este domingo 4 de octubre, un total de 33 personas fueron detenidas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Entre las incidencias reportadas figuran presuntos delitos de coacción, expendio de bebidas alcohólicas durante la ley seca y propaganda electoral en periodo prohibido, entre otros hechos que son materia de investigación.

En los comicios regionales y municipales de 2022 se registró un total de 139 personas detenidas, según el balance citado por la Fiscalía.

Ciudadano fue detenido en Trujillo tras presunto ofrecimiento de S/100

Uno de los casos registrados ocurrió en Trujillo, donde un ciudadano fue detenido luego de que presuntamente fotografiara su cédula de votación tras un supuesto ofrecimiento de S/100.

El hecho forma parte de las incidencias que vienen siendo atendidas por el Ministerio Público durante la jornada electoral y que podrían tener relevancia penal.

Cerca de 7.000 fiscales permanecen en alerta

La Fiscalía informó que alrededor de 7.000 fiscales se mantienen en alerta permanente a nivel nacional para intervenir ante hechos de relevancia penal que puedan producirse antes, durante y después de la jornada electoral.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: 33 personas fueron detenidas por presuntas infracciones penales. Foto: Fiscalía de la Nación

Como parte de este despliegue, los fiscales de prevención del delito realizaron 5.690 actuaciones preventivas en todo el país. La mayor parte de estas intervenciones se concentró el sábado 3 de octubre, víspera de los comicios.

Entre las acciones realizadas se incluyó la verificación de la distribución del material electoral a las ODPE y los locales de votación, así como la supervisión de la ausencia de propaganda electoral en los centros de sufragio.

Las autoridades también supervisaron el cumplimiento de la ley seca, además de otras disposiciones vinculadas con la jornada electoral.

Como resultado de las acciones preventivas, los fiscales emitieron 624 exhortaciones y 883 recomendaciones a nivel nacional, informó el Ministerio Público.

Estas medidas forman parte del trabajo preventivo desplegado para identificar posibles situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las elecciones.

Durante la etapa previa a los comicios, el Ministerio Público registró 153 ocurrencias con presunta relevancia penal en diferentes puntos del país.

De este total, 96 casos correspondieron a amenazas o actos intimidatorios, mientras que también se reportaron 17 atentados contra la vida y tres homicidios.

Las ocurrencias fueron registradas en 32 distritos fiscales, con una mayor concentración en determinadas jurisdicciones.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: 33 personas fueron detenidas por presuntas infracciones penales. Foto: Fiscalía de la Nación

La Libertad concentra el mayor número de casos

La Libertad concentra el mayor número de ocurrencias reportadas, con 20 casos, seguida por Loreto, con nueve.

Por su parte, Lima Este y Lima Centro registraron ocho casos cada uno, mientras que Junín, Lambayeque y Lima Norte reportaron siete ocurrencias cada uno.

La Fiscalía mantiene activo su despliegue durante la jornada electoral para atender las incidencias que puedan presentarse y garantizar la intervención correspondiente ante posibles hechos con relevancia penal.

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