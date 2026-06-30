Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según la ONPE al 100% de actas procesadas. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según la ONPE al 100% de actas procesadas. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Estados Unidos felicitó a la virtual presidenta Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo esperar que en su futuro Gobierno se siga fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

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