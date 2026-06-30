Estados Unidos felicitó a la virtual presidenta Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y dijo esperar que en su futuro Gobierno se siga fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

A través de su cuenta institucional en “X”, la embajada de ese país en el Perú señaló que también se buscará construir un “futuro más seguro, más fuerte y más próspero” para ambas naciones.

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“Estados Unidos felicita a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria electoral. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra histórica relación de cooperación y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para nuestras dos naciones”, señaló.

Estados Unidos felicita a la presidenta electa @KeikoFujimori por su victoria electoral. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra histórica relación de cooperación y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para nuestras dos naciones. https://t.co/pLp2W1OI7W — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 30, 2026

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó el último lunes 29 de junio -a las 2:42 p.m.- al 100% de actas contabilizadas y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la virtual presidenta de la República con el 50.135% de los votos.

De acuerdo con la página web de la ONPE, Keiko Fujimori logró 9′223,396 votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 49.865%, con 9′173,755 votos.

De este modo, la lideresa de Fuerza Popular superó por 49 mil 641 votos al también congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La ONPE publicó los resultados oficiales al 100% (de las 92,766 actas) 22 días después del balotaje del 7 de junio.

Como se recuerda, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación nacional de resultados no pasará del viernes 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora se realizará el 15 de julio en el Teatro Nacional.