El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), pidió al Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que archive el proceso que inició por presunta falta a la neutralidad por el uso de una cámara institucional del Parlamento en el evento de Fuerza Popular donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura.

En sus descargos enviados tras el informe de la oficina de fiscalización de dicho despacho electoral, el primer vicepresidente de la Mesa Directiva encargado de la presidencia deslinda de responsabilidades en su caso.

“Sin perjuicio de que el presente procedimiento debe ser archivado por carecer de fundamento, informo que a través de las instancias pertinentes del Congreso se ha procedido al inicio del procedimiento sancionador respectivo contra los involucrados en este caso”, se lee en su oficio.

Fernando Rospigliosi envió sus descargos al JEE de Pacasmayo y pide que se archive el proceso.

Fernando Rospigliosi asegura que no hay un “acto” específico que se le pueda atribuir que haya vulnerado a neutralidad electoral tal y como exigen las normas, y cuestionó que el informe de fiscalización quiera extender esta definición hasta una “supuesta omisión impropia de vigilancia”.

Asimismo, destaca que no hay evidencia de que él como presidente del Congreso haya usado su cargo para influenciar la intención de voto, pese al uso de la cámara en un evento partidario donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2026.

Finalmente, asegura que por reglamento del Poder Legislativo, la labor de supervisión del servicio parlamentario recae en la Oficialía Mayor. “No hay evidencia de instrucción o participación del presidente en el uso de la cámara en el evento partidario”, insiste.

Cabe precisar que el informe de fiscalización del JEE de Pacasmayo también espera los descargos del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a quien considera como responsable directo por su cargo.