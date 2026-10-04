Los comicios empezaron a las 7 a.m. y durarán hasta las 5 p.m., hora en que se cerrarán los centros de votación. Foto: Andina
Los comicios empezaron a las 7 a.m. y durarán hasta las 5 p.m., hora en que se cerrarán los centros de votación. Foto: Andina
Por Redacción EC

Este domingo 4 de octubre, 26 millones de ciudadanos acuden a las urnas desde las primeras horas de la mañana para ejercer su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Al término de esta importante jornada democrática, la encuestadora Datum Internacional dará a conocer los esperados datos del flash electoral a boca de urna para la alcaldía de Lima, revelando de forma preliminar qué candidato tomará las riendas del sillón municipal capitalino.

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