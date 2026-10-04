Este domingo 4 de octubre, 26 millones de ciudadanos acuden a las urnas desde las primeras horas de la mañana para ejercer su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Al término de esta importante jornada democrática, la encuestadora Datum Internacional dará a conocer los esperados datos del flash electoral a boca de urna para la alcaldía de Lima, revelando de forma preliminar qué candidato tomará las riendas del sillón municipal capitalino.

Esta decisiva contienda electoral marca el destino político, social y económico de la capital por los próximos cinco años.

Los ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes) asistieron a sus locales de votación a las 6 a.m., con la finalidad de instalar las mesas de sufragio y garantizar que los comicios se desarrollen sin contratiempos ni demoras.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110

2% de la UIT, lo que equivale a Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55

1% de la UIT, lo que equivale a Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.