Francis Allison es candidato a la Municipalidad de Lima por el partido Avanza País. (Foto: GEC)
Francis Allison es candidato a la Municipalidad de Lima por el partido Avanza País. (Foto: GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Francis Allison, postulante a la Alcaldía de Lima de Avanza País, anunció el respaldo de Luis Miguel Llanos, de Progresemos, a su candidatura y dijo que también está en conversaciones con otros partidos con tal fin.

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