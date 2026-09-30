En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, Francis Allison, postulante a la Alcaldía de Lima de Avanza País, anunció el respaldo de Luis Miguel Llanos, de Progresemos, a su candidatura y dijo que también está en conversaciones con otros partidos con tal fin.

Instó a su contendor de Somos Perú, Carlos Bruce, a hacer lo mismo, de cara a los comicios de este domingo 4 de octubre y hacer un frente común al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

“Luis Miguel Llanos, de Podemos (sic) se ha sumado a mi candidatura anoche. De hecho, colgó un video hoy. Estamos en conversaciones con varios partidos para hacer lo propio. Pido claramente al señor Bruce sumarse a mí”, expresó.

Allison consideró que López Aliaga no debe ser alcalde de Lima al calificarlo de “racista, clasista, misógino” y de agredir constantemente a los periodistas.

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“Yo sí creo claramente y expreso mi preocupación: Rafael López Aliaga no puede ser alcalde de Lima por varios motivos. Racista, clasista, misógino, su agresión a la prensa, un hombre que por algún motivo cree que sus millones le permiten estar sobre la ley y el resto de los peruanos”, subrayó.

De igual modo, Francis Allison dijo tener “muy claro” que López Aliaga será proclamado burgomaestre limeño por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque dicho organismo electoral permitió que renunciara a ser senador y sea candidato.

“Tengo muy claro que si Rafael López Aliaga gana por un voto, va a ser proclamado alcalde. Un Jurado Nacional de Elecciones, que ha permitido que un senador renuncie a su cargo, siendo un cargo irrenunciable por mandato constitucional, creo que ese hecho ya es crónica de una muerte anunciada. El Jurado permitiría que asuma la alcaldía si gana por un voto”, sentenció.

Cuestiona decisión de Llanos

Paul Jaimes, presidente del partido Progresemos y expostulante a la Presidencia, cuestionó la decisión de Luis Miguel Llanos de declinar a su candidatura y dijo que se trata de una “decisión netamente unilateral” que no tiene respaldo alguno.

En un video publicado en sus redes sociales, refirió que Llanos se va de su partido “mercenario por intereses económicos” y recordó la detención de Francis Allison, en Miami en el 2009, por no declarar que llevaba un total de U$S50 mil 250 en efectivo.

“Irse como un mercenario por intereses económicos, falta de ética. Pese a que se le ha estado apoyando, muchos de candidatos, con diversos Yapes al señor Llanos, hoy ha decidido apoyar al señor Francis Allison, que nosotros rechazamos contundentemente”, manifestó.

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“Los candidatos distritales de Lima no respaldan esta decisión, no van a apoyar en forma alguna a un partido tradicional, cuestionado, ni a su candidato cuestionado, como el señor Allison”, agregó.