En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato a la Alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió tomar una posición al inicio y no al final sobre la postulación de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Señaló que desde su punto de vista, se trata de una reelección “encubierta” que “viola el mandato expreso de la Constitución”, pero remarcó que si la gente prefiere eso, “tiene derecho a votar” por un candidato que se presenta así.

Asimismo, Allison enfatizó que el máximo organismo electoral debió pronunciarse sobre el tema al inicio de la campaña porque de resultar elegido López Aliaga, “es peor” porque se estaría cuestionando la decisión de la ciudadanía en las urnas.

“Yo digo claramente: sí es una reelección encubierta, sí viola el mandato expreso de la Constitución; sin embargo, soy un demócrata al 100%. Creo que para cualquier ciudadano esto es una reelección encubierta, sin embargo, si a la gente le gusta así tiene derecho a votar por un candidato que se presenta así”, expresó.

“Creo que el Jurado debió tomar una posición al inicio, no al final porque hay una serie de rumores que si ganan estos candidatos que están postulando con esta modalidad, al final va a decir: ‘no puedes asumir’. Es peor porque la gente ya votó, ya eligió. Allí tendremos que cuestionar la decisión de la gente, ir contra la democracia”, agregó.

Francis Allison también dijo que de ser elegido alcalde de Lima, priorizará la seguridad ciudadana y mencionó que tiene “palabra”.

“Primero, yo cumplo lo que digo, lo que digo se hace y por eso he sido reelecto cinco veces en Magdalena del Mar. Tengo palabra. Segundo, lo más importante, soy un hombre que se ha fajado por la seguridad ciudadana, sin floros, de frente”, acotó.

“Dividamos claramente, los alcaldes que se han comprometido porque la seguridad se construye no con un discurso ni con palabras, sino con trabajo y compromiso diario. De estos que chambean y que se han comprometido, que realmente somos muy poquitos, de otra gran mayoría que dice: ‘esa no es mi función’ o peor aún, utilizan el dolor y la angustia de la gente ante la delincuencia para hacer discursos políticos”, sentenció.