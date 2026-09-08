Francis Allison es candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Francis Allison es candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el candidato a la Alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió tomar una posición al inicio y no al final sobre la postulación de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

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