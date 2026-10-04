El candidato a la Alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que entregarle las credenciales de burgomaestre electo a quien haya ganado los comicios municipales de este domingo 4 de octubre, en este caso Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

En declaraciones a los periodistas desde los exteriores de su vivienda, en Magdalena del Mar, Allison dijo que “sería grave” que el máximo organismo electoral no valide el resultado, luego de haber permitido que participen, lo cual calificó de “muy malo para la democracia”.

“He sido claro a lo largo de toda la campaña, he sido consecuente y manejo la misma línea: creo que el Jurado tiene que darle la credencial a quien gane la elección. Si el Jurado permite que alguien corra, participe, al final sería grave decirles a los ciudadanos que han votado por alguien, que no podía participar, sería extemporáneo”, expresó.

“Sí creo, habiendo más de 130 casos a nivel nacional, sería un grave error haber dejado participar a estos ciudadanos en esas condiciones para luego decirle: ‘no vale tu candidatura’. Eso sería muy malo para la democracia y la democracia está sobre cualquier interés político”, agregó.

Francis Allison también agradeció al 25 % del electorado de Lima que votó por su candidatura, tal como lo indicó el conteo a boca de urna de la empresa Datum, y a quienes lo han apoyado durante la campaña.

Igualmente, el postulante de Avanza País anunció que de confirmarse los resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), reconocerá las cifras como demócrata que es.

“Ha sido arduo, nosotros nos hemos la ciudad de carteles gigantes ni nada de eso, ha sido una campaña de puro corazón y de propuestas directas a la gente y contento evidentemente con el resultado”, acotó.

“Hubiera querido tener la oportunidad de chambear por los limeños y limeñas en seguridad ciudadana y otras cosas más, pero evidentemente soy un demócrata 100 % y voy a reconocer los resultados, y de confirmarse esto por ONPE, evidentemente voy a reconocer las cifras, como tiene que ser”, sentenció.

De acuerdo con los resultados del conteo rápido de Datum, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se ubica en el primer lugar de las preferencias electorales con 31.2%. En tanto, Francis Allison, de Avanza País, se posiciona en el segundo puesto, con 25.2%, según los resultados preliminares.