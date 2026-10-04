Declaración del candidato a la Alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison. en los exteriores de su casa. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Declaración del candidato a la Alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison. en los exteriores de su casa. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que entregarle las credenciales de burgomaestre electo a quien haya ganado los comicios municipales de este domingo 4 de octubre, en este caso Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

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