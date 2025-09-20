El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, habría infringido el principio de neutralidad electoral al emitir un pronunciamiento oficial en defensa de Fuerza Popular, según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I.

El documento, al que accedió El Comercio, sostiene que el mensaje publicado en las redes sociales de la PCM favoreció a la agrupación Fuerza Popular en el marco del pedido de declaratoria de ilegalidad presentado por la Fiscalía de la Nación.

“No existe a la fecha ninguna otra solicitud similar referida a alguna otra organización política” , precisa el informe, lo que convierte el pronunciamiento en un gesto que solo beneficia a dicho partido.

La coordinadora de Fiscalización, Wendolyne Zapata Vidaurre, remitió el informe al presidente del JEE Lima Centro I, Hugo León Manco, a fin de que evalúe si corresponde abrir un proceso sancionador contra el jefe del gabinete ministerial.

Informe del JEE señala que premier Arana habría favorecido a Fuerza Popular en época electoral.

El documento enfatiza que cualquier declaración de un funcionario de alto rango puede influir en la opinión pública y, por ende, desequilibrar la contienda electoral.

“ En época electoral, no puede pasarse por alto que la persona que ocupa un cargo público actúa no sólo como un simple particular , sino que sus acciones directas y/o indirectas por el cargo que ostenta podrían aprovecharse para aumentar o disminuir el apoyo a algún candidato u organización política”, se advierte.

“ Todo acto de vinculación política de cualquier autoridad trae consigo efectos persuasivos que necesariamente van a influir en las emociones y percepción de los ciudadanos, lo que podría materializarse en un desbalance electoral que no permitiría asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos”, añade.

El caso ahora queda en manos del Jurado Electoral Especial, que deberá evaluar si procede con un proceso sancionador contra el premier Eduardo Arana por presunta infracción a la normativa electoral vigente.