Varios trabajadores del despacho del congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) apoyan la campaña del candidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, en pleno horario laboral, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, uno de ellos es Miguel Huaranga, técnico parlamentario y candidato al Senado, quien fue captado en un evento proselitista en Huaycán el pasado 9 de febrero. Pese a ello, cobró su sueldo íntegramente.

“La ley dice que 60 días antes se pide la licencia, o sea, hasta el 11 de febrero debimos pedir licencia”, alegó. Cuando se le recordó que la fecha no coincide, señaló que debió haber solicitado permiso.

Huaranga fue captado en otro evento proselitista de Atencio el 19 de diciembre del 2025, en la presentación oficial del llamado “Plan para la patria” de la coalición electoral Venceremos.

Al respecto, José Tello, especialista en temas electorales, indicó que se debe investigar si existe la comisión del presunto delito de peculado de uso, pues dichos funcionarios deberían estar laborando en el Parlamento, a pesar de no tener jefatura.

“Deberían estar en la función pública, no de proselitismo político pagado con los recursos del Congreso, que son recursos del erario nacional y de todos los peruanos”, advirtió al dominical.

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Otro caso es el de Luis Trinidad Abarca, abogado de Bermejo y asesor parlamentario, afirmó sin tapujos que ejercer la defensa del encarcelado congresista también es parte de su función.

“Obviamente es mi función. El asesor, ¿qué hace? Defiende técnicamente al congresista. Yo estoy haciendo una función que está dentro del reglamento interno de trabajo del Congreso de la República”, acotó.

En pleno horario laboral, Trinidad Abarca viajó a Cajamarca el 1 y 17 de diciembre del 2025, donde se presentó como candidato a diputado por esa región. Dice que pidió licencia y haber renunciado luego a su cargo.

No obstante, Recursos Humanos del Congreso le siguió pagando su sueldo sin descuento alguno hasta enero del 2026. “Yo presenté mi licencia sin goce de haber en diciembre y enero yo renuncié”, aseveró.

Cabe indicar que cada mes el Congreso destina S/35 mil 320 por los seis trabajadores que laboran en la oficina de Bermejo, quien fue condenado -el 24 de octubre del 2025- a 15 años de prisión por el delito de afiliación al terrorismo.

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