Resumen

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Guillermo Bermejo y su abogado y candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, durante la lectura de su sentencia a 15 años de prisión. (Foto: CSNJPE)
Guillermo Bermejo y su abogado y candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, durante la lectura de su sentencia a 15 años de prisión. (Foto: CSNJPE)
Por Redacción EC

Varios trabajadores del despacho del congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) apoyan la campaña del candidato presidencial de la alianza electoral Venceremos, Ronald Atencio, en pleno horario laboral, según denunció “Cuarto Poder”.

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