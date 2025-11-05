El informe de fiscalización elaborado en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo considera hubo presunta infracción al deber de neutralidad y que que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) es uno de los responsables del uso de una cámara institucional en el evento partidario en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura.

El documento elaborado por Luz María Chiroque Cruz, coordinadora de fiscalización del despacho señala que, en primer lugar, el funcionario que utilizó la cámara del Congreso cometió peculado de uso y su actuación vulneró el principio de neutralidad electoral.

Luego, precisa que el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, no cauteló el uso adecuado del equipo institucional a pesar de ser la máxima autoridad del servicio parlamentario.

#URGENTE Informe del JEE de Pacasmayo imputan al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor un presunta infracción a la neutralidad electoral. Esto a raíz del uso de una cámara de video del Parlamento para grabar y/o transmitir el mitin de Keiko Fujimori en… pic.twitter.com/6sbO2NYipR — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 5, 2025

Finalmente, sobre Fernando Rospigliosi se precisa que tiene el “deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa”.

Por esto, el informe concluye que hubo un uso indebido de la cámara del Congreso y que la renuncia del funcionario no extingue su responsabilidad por presunto peculado de uso.

Sobre Forno, lo califica como “responsable directo” por no cautelar bienes del Parlamento; y que Fernando Rospigliosi incurrió en “responsabilidad funcional” por un acto irregular que favoreció a su partido político Fuerza Popular.

Tras recibir este informe, el JEE de Pacasmayo encabezado por Silvia Meléndez García notificó al Congreso de la República por la presunta “infracción al deber de neutralidad”.

Es así que le otorga a Fernando Rospigliosi y a Giovanni Forno que envíen sus descargos en un plazo de un día calendario.