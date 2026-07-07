El senador electo Jacques Rodrich dejó entrever discrepancias en el partido Obras al asegurar que lo que piensa su futura bancada no es lo mismo que su líder, el excandidato presidencial Ricardo Belmont.

En entrevista con Canal N, señaló que la misma situación se viviría en Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, lo que -desde su punto de vista- evidencia que las dirigencias partidarias están “lejanas” de los nuevos parlamentarios.

“Lo que descubro, muy a mi pesar, es que las dirigencias partidarias están muy lejanas de los actuales parlamentarios. Fuerza Popular tiene la fama, la costumbre, de ser un grupo muy cohesionado y que conversa mucho entre ellos y su dirigencia partidaria, no así otros partidos”, expresó.

“Yo creo que lo dice Roberto Sánchez no necesariamente es lo que está pensando su bancada, y más aún en Obras lo que Ricardo Belmont balbucea de vez en cuando no es lo mismo de lo que dice su bancada”, agregó.

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En ese sentido, Rodrich aseveró que esta situación demostraría que no se trata de partidos orgánicos, sino de “federaciones independientes”.

Finalmente, Jacques Rodrich afirmó que en el Senado es un “poquito más previsible” que Miguel Torres sea el próximo presidente de esa cámara. “No sé cómo viene la mano en diputados”, sentenció.

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Cabe indicar que un informe de este Diario reveló que Torres es la carta casi fija para el Senado, pero en diputados no está claro el panorama para Cecilia Chacón, pues Renovación Popular también ha mostrado interés en presidir dicha cámara.