Jacques Rodrich es senador electo por Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Jacques Rodrich es senador electo por Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El senador electo Jacques Rodrich dejó entrever discrepancias en el partido Obras al asegurar que lo que piensa su futura bancada no es lo mismo que su líder, el excandidato presidencial Ricardo Belmont.

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