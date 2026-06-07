El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazaron este domingo las versiones que apuntan a un presunto fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial y aseguraron que todas las incidencias detectadas con cédulas marcadas fueron corregidas oportunamente sin afectar el desarrollo de la jornada.

En una conferencia de prensa conjunta, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que las cédulas que presentaban rayaduras o marcas antes de ser entregadas a los electores fueron retiradas y reemplazadas por material de contingencia dispuesto por la ONPE.

“ Todas las cédulas que se detectaron que fueron marcadas o que presentaban algunas líneas han sido reemplazadas en su totalidad. La ONPE ha tenido en los locales de votación cédulas de contingencia. Las cédulas que han sido detectadas con incidencias se han sacado de la jornada electoral y se han sustituido por cédulas impecables”, afirmó.

Burneo destacó además que el material electoral fue sometido a un proceso de fiscalización por parte del JNE desde su preparación y embalaje hasta su distribución en los locales de votación.

El titular del organismo electoral aseguró que las incidencias reportadas no afectaron el funcionamiento de las mesas de sufragio ni el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos.

“Ninguna mesa de sufragio se ha visto afectada en la votación. Todas han seguido votando con normalidad pese a estas incidencias, que han sido corregidas, atendidas y reportadas ”, sostuvo.

En ese contexto, rechazó las versiones que atribuyen los hechos a un supuesto fraude electoral y exhortó a las autoridades, organizaciones políticas y ciudadanos a actuar con responsabilidad.

“ Negamos tajantemente cualquier narrativa de fraude, cualquier narrativa que busque desmerecer la legitimidad del proceso electoral que se ha desarrollado hasta este momento”, enfatizó.

Burneo añadió que el pleno del JNE evaluó las acciones adoptadas frente a los incidentes reportados y concluyó que las medidas implementadas permitieron mitigar cualquier posible impacto sobre el proceso.

“Hemos ponderado todas las acciones que se han establecido, incluso las medidas extraordinarias, y hemos podido concluir que, si bien hubo una situación que atender, el impacto fue atenuado con todas las acciones que se dieron en coordinación”, señaló.

Asimismo, reiteró que las eventuales responsabilidades por los casos detectados deberán ser determinadas por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes.

“ Negamos rotundamente las narrativas de fraude, no solamente de la segunda vuelta sino de la primera vuelta. Que se tienen que determinar responsabilidades, eso es materia de los organismos competentes y de las investigaciones que con el nivel probatorio se tienen que determinar”, remarcó.

Por su parte, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, afirmó que todos los procedimientos electorales fueron supervisados y fiscalizados por las entidades correspondientes, así como por observadores internacionales.

“Podemos decir, con la cara en alto, que no hemos cometido fraude, que no hemos hecho trampa porque no es nuestra forma de trabajar. Todos los procedimientos han sido verificados, supervisados y fiscalizados ”, manifestó.

Finalmente, el funcionario reconoció que los casos detectados en algunos distritos de Lima generaron preocupación, pero aseguró que estos no reflejan el desarrollo general de la jornada electoral en el resto del país.

“Lo que sucedió en algunas zonas de Lima no puede dañar ni dejar de lado que en las otras regiones del país todo se desarrolló tranquilamente” , concluyó.

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