Resumen

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JNE y ONPE defendieron la transparencia del proceso electoral y remarcaron que todas las irregularidades detectadas vienen siendo investigadas por las autoridades competentes. (Foto: Captura de YT/JNE)
JNE y ONPE defendieron la transparencia del proceso electoral y remarcaron que todas las irregularidades detectadas vienen siendo investigadas por las autoridades competentes. (Foto: Captura de YT/JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazaron este domingo las versiones que apuntan a un presunto fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial y aseguraron que todas las incidencias detectadas con cédulas marcadas fueron corregidas oportunamente sin afectar el desarrollo de la jornada.

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