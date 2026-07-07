JNE, ONPE y Reniec exigen recursos adicionales al Ejecutivo para ERM 2026. (JNE)
JNE, ONPE y Reniec exigen recursos adicionales al Ejecutivo para ERM 2026. (JNE)
Por Redacción EC

Los titulares de los organismos electorales alertaron sobre un déficit presupuestal crítico que pone en peligro las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. En total, las tres instituciones requieren en conjunto 589,52 millones de soles para garantizar la organización del proceso y alertaron que, sin estos fondos, corren el riesgo de no realizarse los comicios y que se puedan tomar medidas extraordinarias como extender la gestión de las autoridades actuales.

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