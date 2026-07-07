Los titulares de los organismos electorales alertaron sobre un déficit presupuestal crítico que pone en peligro las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. En total, las tres instituciones requieren en conjunto 589,52 millones de soles para garantizar la organización del proceso y alertaron que, sin estos fondos, corren el riesgo de no realizarse los comicios y que se puedan tomar medidas extraordinarias como extender la gestión de las autoridades actuales.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, enfatizó que, sin estos recursos inmediatos, las elecciones regionales y municipales están bajo un riesgo real de no ejecutarse.

“No es porque así lo queramos ni deseamos hacerlo. Es porque hay un deber constitucional y por eso existe la Constitución, inclusive con causal de vacancia, que el Ejecutivo tiene que garantizar los recursos para la ejecución del proceso electoral. Ese es el riesgo, esa es la afectación de derechos fundamentales”, dijo ante la prensa en conferencia de prensa junto a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas; y del Reniec, Carmen Velarde.

El desglose de la demanda adicional precisa que neceistan 433.21 millones de soles para la ONPE, 103.51 millones para el JNE y 52.80 millones para el Reniec. Burneo explicó que las gestiones para este financiamiento se iniciaron en noviembre de 2025, pero tras ocho meses no hay claridad sobre su desembolso. La autoridad advirtió que cuentan con un plazo máximo de 60 días para recibir el dinero o no podrán planificar el cronograma establecido.

JNE, ONPE y Reniec exigen recursos adicionales al Ejecutivo para ERM 2026. (JNE)

Roberto Burneo señaló que la situación es tan grave que podría derivar en medidas extraordinarias. “Probablemente, si no nos asignan los recursos en forma inmediata, tengamos que tomar medidas, inclusive prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales”, sostuvo el magistrado.

ONPE y Reniec sin presupuestos para las oficinas descentralizadas

Por su parte, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, expresó su preocupación por los hitos logísticos próximos, como el sorteo de miembros de mesa previsto para el 24 de julio. “Sin este dinero, sin estos montos, no vamos a poder realizar las elecciones de manera adecuada o se pone en bastante riesgo nuestra operación electoral”, afirmó Pachas. Detalló que el presupuesto es urgente para la contratación de personal, impresión de cédulas y el despliegue del material electoral a todo el país.

Carmen Velarde, jefa del Reniec, denunció una “asfixia presupuestal” que afecta directamente la identificación de los ciudadanos y la integridad del padrón. Velarde advirtió que la institución se verá obligada a suspender servicios críticos de manera inmediata. “Reniec ya no va a poder atender desde el primero de agosto en los MAC... y nos vamos a ver obligados a cerrar 64 oficinas sobre todo en las zonas más alejadas”, puntualizó.

La jefa del ente registral también informó que solo cuentan con insumos para emitir el DNI electrónico hasta el 31 de agosto debido a la falta de fondos para nuevos concursos de adquisición. Sin el presupuesto solicitado, el Reniec no podrá realizar las verificaciones domiciliarias necesarias para combatir el voto golondrino, lo que debilita la fiscalización del padrón electoral en los distritos con mayor conflictividad.

Finalmente, las autoridades exhortaron al Ejecutivo y al Legislativo a priorizar la asignación presupuestaria frente a la complejidad de unos comicios que procesarán a cerca de 100,000 candidatos. Burneo reiteró que la solución debe ejecutarse en el presente mes, ya que esperar a la instalación de un nuevo gobierno en agosto sería tardío para la logística electoral. El sistema electoral en pleno advirtió que la continuidad democrática depende de este financiamiento oportuno.