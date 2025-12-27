El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó su declaración de declararse en sesión permanente mediante la Resolución N.º 0821-2025-JNE. La medida entrará en vigor tras la convocatoria oficial de las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

La disposición habilita los días sábados, domingos y feriados para la programación de audiencias públicas y sesiones deliberativas relacionadas a los comicios locales que se llevarán a cabo el 4 de octubre del 2026. También comprende la realización de notificaciones y otras actuaciones procesales requeridas en el marco del calendario electoral.

El organismo habilitó fechas específicas en diciembre de 2025 y enero de 2026 para tramitar inscripciones y resolver tachas de organizaciones políticas. Entre los días designados se encuentran los fines de semana de la última semana de diciembre y las tres primeras de enero.

La Gerencia General de la institución coordinará las acciones para garantizar el funcionamiento de los servicios institucionales, incluyendo la mesa de partes. Esta operatividad se aplicará en las fechas en que venzan los hitos establecidos por la ley o el cronograma electoral.

La resolución fundamenta estas medidas en la necesidad de asegurar la celeridad en el trámite de expedientes y el cumplimiento de los plazos legales. La institución comunicará estas disposiciones a los Jurados Electorales Especiales una vez que estos sean instalados para el proceso.