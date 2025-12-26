El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició una serie de reuniones con organismos electorales internacionales para recolectar experiencias sobre la organización de debates presidenciales de cara a las Elecciones Generales 2026.

Los encuentros fueron promovidos por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) y se han realizado con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina, Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Chile. El objetivo central es recoger metodologías aplicadas en sistemas multipartidarios para garantizar un espacio de discusión equitativo, alturado y transparente.

En representación del Perú participó el magister Carlos Vilela del Carpio, Director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, al tratarse del área técnica especializada encargada de la organización de los debates electorales desde el 2011.

#JNEInforma | Las 36 organizaciones políticas que solicitaron su inscripción de fórmulas y listas de candidatos están sujetas a la calificación de los Jurados Electorales Especiales correspondientes. pic.twitter.com/sA17Q8V6ma — JNE Perú (@JNE_Peru) December 24, 2025

En esta cita, los funcionarios a nivel internacional compartieron aspectos técnicos de la organización, las metodologías para la selección de temas de debate, los formatos utilizados y la producción audiovisual. Los encuentros también permitieron al JNE exponer su experiencia institucional en la organización de debates electorales.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, manifestó anteriormente que la cantidad de candidatos proyectada para el 2026 genera una “complejidad sin precedentes” en la organización de estos eventos. Burneo señaló que la participación de más de 30 agrupaciones políticas exige un formato inédito, el cual deberá ser “diferente a cualquier experiencia previa” en el Perú.

La metodología definitiva será presentada ante las organizaciones políticas para su aprobación y consenso, buscando asegurar la legitimidad del proceso. Además, el modelo incluiría mecanismos técnicos para permitir que los ciudadanos participen activamente formulando preguntas a los aspirantes a la presidencia.

Este diseño de debates forma parte de las acciones preparatorias del JNE, que también incluyen la fiscalización del Pacto Ético Electoral suscrito por 29 agrupaciones políticas. La institución reafirmó su compromiso de trabajar con imparcialidad para que la campaña electoral se centre en la exposición de ideas y programas de gobierno.