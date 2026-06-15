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José Domingo Pérez se pronunció sobre su permanencia en Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
José Domingo Pérez se pronunció sobre su permanencia en Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)
/ ERNESTO ARIAS
Por Redacción EC

El exfiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) para la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, dejó entrever una posible salida de dicho partido político al afirmar que “hay ciclos que inician y ciclos que concluyen”.

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