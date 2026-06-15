El exfiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) para la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, dejó entrever una posible salida de dicho partido político al afirmar que “hay ciclos que inician y ciclos que concluyen”.

En entrevista con Exitosa Noticias, agradeció públicamente al candidato presidencial de dicha agrupación, Roberto Sánchez, por permitirle participar en política y apoyar su campaña electoral.

“Queda claro que hay ciclos que inician y hay ciclos que concluyen. A mí me queda claro que esta oportunidad que me ha brindado Roberto Sánchez públicamente la agradezco porque sin él no hubiera podido tener esta participación política y haber conocido y recorrido nuestro gran país, y haber podido acompañar esta fórmula democrática”, expresó.

Pérez Gómez remarcó que su papel en este momento es acompañar desde su profesión como abogado el caso del presidente Pedro Castillo (2021-2022) y que estará presente mientras pueda aportar su “conocimiento y experiencia” a la “defensa del voto ciudadano”.

Consultado sobre si participará en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, el exfiscal señaló que es un aspecto que está “evaluando” y que tiene el “legítimo ejercicio” para participar en la vida política del país.

No obstante, remarcó que también deberá examinar cuáles son las obligaciones que ha asumido y la principal es la excarcelación de Castillo Terrones, quien cumple una condena de más de 11 años por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.

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“Soy su abogado de cara a lo que va a ser el juicio de apelación por la sentencia que lo ha condenado a más de 11 años de cárcel y esa es la prioridad. Si es que esa prioridad la puedo cumplir, pues estaré de cara a esa defensa”, subrayó.

“Si puedo tener algún rol político, no necesariamente activo, sino de acompañamiento, como lo he hecho, seguramente estaré presente. Además, la defensa de lo que debe ser la democracia en nuestro país. Un segundo fujimorato en nuestro país va a significar autoritarismo, totalitarismo, afectación a nuestros derechos. Entonces, ahí estaré presente en la primera línea de defensa”, sentenció.