Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que viene conversando con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que los resultados finales de la segunda vuelta electoral se reciban “con la mayor tranquilidad a nivel nacional, cualquiera que sea el ganador”.
TE PUEDE INTERESAR
- SJL: cuatro heridos de gravedad deja violento choque de auto contra columna del Metro de Lima y mototaxi
- Declaratoria de Emergencia del Sistema Vial Metropolitano en Lima: cuáles son los cambios concretos que habrá en las calles de la capital
- Municipalidad de Lima despliega operativo en Alameda Chabuca Granda para “recuperar espacios públicos”
- Policía motorizado atropella a una joven y termina herido tras despistarse en la av. Alfonso Ugarte
- Gremio de transportistas: “Todas las empresas están siendo extorsionadas”