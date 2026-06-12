Resumen

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"El Perú necesita que recibamos la información lo más rápido posible para evitar suspicacias", dijo el mandatario. Foto: GEC
"El Perú necesita que recibamos la información lo más rápido posible para evitar suspicacias", dijo el mandatario. Foto: GEC
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que viene conversando con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que los resultados finales de la segunda vuelta electoral se reciban “con la mayor tranquilidad a nivel nacional, cualquiera que sea el ganador”.

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