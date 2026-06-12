El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó que viene conversando con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que los resultados finales de la segunda vuelta electoral se reciban “con la mayor tranquilidad a nivel nacional, cualquiera que sea el ganador”.

“Por eso nosotros a nivel nacional estamos coordinando con la Policía Nacional para que también converse con los dirigentes que pudieran eventualmente desconocer los resultados, esa es nuestra única labor”, dijo en entrevista en Exitosa Noticias.

En otro momento de la entrevista, Balcázar precisó que la votación y conteo de los resultados corresponden a un “organismo autónomo”.

“No podemos manifestarnos. Lo he dicho, respetamos los resultados y daremos seguridad que a posteriormente requiere el país. Necesitamos que las elecciones sean transparentes, nítidas y claras; solo así los peruanos podrán entender quién es el ganador”, sostuvo.

Indulto a Pedro Castillo

Sobre el tema del indulto al expresidente Pedro Castillo, aseguró que no tiene actualmente en trámite dicha gracia presidencial.

“Tenemos la idea de que en su momento podemos evaluar todo tipo de indulto o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente del Congreso que va a quedar porque lo que el país necesita es una pacificación“, destacó.