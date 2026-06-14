El presidente José María Balcázar afirmó que el posible retiro del voto de los peruanos que viven en el extranjero “es un punto de vista a considerar” para el nuevo Congreso de la República bicameral 2026-2031.

En declaraciones a Exitosa Noticias, indicó que la propuesta de la diputada electa Amalia Palomino, de Juntos por el Perú, debe ser abordado por el próximo Parlamento, de acuerdo a sus facultades.

“Creo que es un punto de vista a considerar para el nuevo Congreso de la República. Efectivamente hay críticas en ese sentido, pero yo no puedo en este momento decir nada hasta que el Congreso, de acuerdo con sus facultades, pueda considerarlo”, expresó.

“He escuchado a la virtual congresista decir que efectivamente personas que ya no viven en el Perú, no conocen lo que está pasando y su votación no responde a una realidad que viven los peruanos, que a diario pasamos una serie de inconvenientes para llevar el pan cada día”, agregó.

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Recordó que nuestros connacionales que viven en el extranjero mantienen sus DNI y desean ser considerados en la votación nacional, pero insistió en que se trata de un “tema político constitucional del derecho al voto”.

“Ellos siguen teniendo allá el derecho porque mantienen su DNI como peruanos y también desean ser considerados en la votación y en el destino del país. Es un tema político constitucional del derecho al voto y, por lo tanto, eso será materia de un análisis mayor en el Congreso de la República”, subrayó.

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Como se recuerda, Amalia Palomino planteó restringir el sufragio de quienes llevan más de 10 años fuera del país al considerar que ya no conocen la realidad nacional ni enfrentan los problemas cotidianos de los ciudadanos que permanecen en nuestro territorio.