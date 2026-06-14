Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente José María Balcázar se refirió a la propuesta para eliminar el voto de los peruanos en el exterior en los próximos comicios. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar se refirió a la propuesta para eliminar el voto de los peruanos en el exterior en los próximos comicios. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar afirmó que el posible retiro del voto de los peruanos que viven en el extranjero “es un punto de vista a considerar” para el nuevo Congreso de la República bicameral 2026-2031.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.