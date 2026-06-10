La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este miércoles que lo “más importante es lo que señalan las actas” y que “la voluntad popular se respete”. “Son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto”, sentenció.

“Como diría esta frase muy directa: ‘dato mata relato’, más allá de los comentarios que pueden tener, acá lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete y son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto ”, enfatizó.

En declaraciones a los periodistas desde los exteriores de su vivienda, mencionó que serán las instituciones electorales las que darán su veredicto final sobre la segunda vuelta en las próximas semanas.

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“Creo que hay que actuar con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Lo importante es que hoy los ciudadanos están muy informados y las redes sociales permiten que la información llegue a todos”, expresó.

Fujimori Higuchi manifestó que si bien las actas del extranjero y de zonas donde el fujimorismo tiene fuerza electoral mantienen su esperanza en el balotaje, se debe entender que el Perú está “fragmentado” y se deberán tender los puentes de unidad.

“Nosotros desde el comando de personeros entendíamos que conforme llegaran las actas de los peruanos que viven en el extranjero, faltaban las actas de Loreto y entendemos todavía hay un buen lote de actas observadas, eso pues ha mantenido la esperanza en nosotros desde un comienzo, pero también tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener, sobre todo, que tender los puentes de unidad”, remarcó.

Finalmente, Keiko Fujimori agradeció, una vez más, a sus personeros por la labor desempeñada en la segunda vuelta y reiteró que de su lado son respetuosos de la Constitución, de la ley y de la democracia.

“De nuestro lado somos absolutamente respetuosos de la Constitución, de la ley, de la democracia. En esta campaña para mí el rol más importante lo han tenido los ciudadanos que voluntariamente se inscribieron como personeros, como defensores del Perú”, subrayó.

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“Esto ha hecho que garantice un proceso de segunda vuelta muy transparente, ha generad tranquilidad y por eso nosotros agradecemos a las personas que en más de 90 mil mesas ayudaron y colaboraron, y hoy nos dan esa tranquilidad para respetar, sea cual sea, el resultado final”, sentenció.