Resumen

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró a los periodistas en los exteriores de su vivienda. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró a los periodistas en los exteriores de su vivienda. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este miércoles que lo “más importante es lo que señalan las actas” y que “la voluntad popular se respete”. “Son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto”, sentenció.

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